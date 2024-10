video suggerito

Uomo trovato morto sul divano di casa dopo due settimane: la televisione era ancora accesa Giovedì è stato trovato il cadavere di un uomo di 68 anni in un’abitazione di Lonate (Brescia): il 68enne era morto due settimane prima. In casa sua è stata trovata ancora la televisione accesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di giovedì 10 ottobre è stato trovato un cadavere sul divano di una casa di Lonato del Garda, comune che si trova in provincia di Brescia. Il corpo è di un uomo di 68 anni, che sarebbe morto ben due settimane fa. A dare l'allarme sono state l'ex moglie e la nuora: entrambe erano preoccupate perché non avevano notizie del 68enne da diverso tempo.

Hanno quindi deciso di andare a casa sua. Hanno sentito che la televisione era ancora accesa, ma soprattutto hanno avvertito un forte odore provenire dall'interno. Hanno quindi chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta.

Una volta all'interno, hanno fatto la macabra scoperta. Il padrone di casa era infatti morto sul divano. Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. Il medico ha infatti dichiarato il decesso: la morte è però avvenuta almeno due settimane prima il ritrovamento. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desenzano per i rilievi del caso. La salma è stata poi trasferita all'obitorio dell'ospedale di Desenzano dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti medico legali. Proprio questi esami hanno confermato la morte per cause naturali.

Il caso è stato quindi chiuso ed è stato dato il nulla osta per consegnare la salma ai familiari e permettere così di poter organizzare il funerale in modo da dare l'ultimo saluto al loro caro.