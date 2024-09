video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo nel lago di Garda: non aveva documenti, ma solo un biglietto per il battello La Guardia Costiera ha recuperato nel pomeriggio del 21 settembre il cadavere di un uomo dal lago di Garda, sponda bresciana. Addosso non aveva documenti, ma solo un biglietto per il battello Navigarda.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di archivio.

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, sabato 21 settembre, nel lago di Garda a circa un miglio dalla costa. Ad avvistare il corpo è stato il proprietario di una barca di passaggio tra i territori comunali di Desenzano e Sirmione (nella provincia di Brescia) che ha subito contattato la Guardia Costiera dando l'allarme. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri e della polizia locale per risalire all'identità dell'uomo.

Un'imbarcazione della Guardia Costiera ha provveduto al recupero del cadavere e al suo trasporto a riva sulle sponde di Desenzano. Il medico legale che è stato fatto arrivare insieme ai soccorsi ne ha constatato il decesso e lo ha sottoposto a un primo esame. Non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza. Con i sanitari del 118, sono arrivati anche alcuni agenti della polizia locale e una pattuglia dei carabinieri.

Non è stata ancora scoperta l'identità dell'uomo. A un primo sguardo sembrerebbe di mezza età, circa 50 anni. Addosso non aveva documenti, ma solo un biglietto di un battello Navigarda inserito in una tasca.

Le forze dell'ordine stanno controllando le denunce di scomparsa fatte nelle ultime settimane per cercare una corrispondenza. Al momento, nessuna ipotesi può essere esclusa. Le più accreditate, però, sarebbero quelle della caduta accidentale, magari proprio dal battello per il quale aveva fatto il biglietto, oppure il gesto estremo.