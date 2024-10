video suggerito

Sesto San Giovanni, 44enne investito e ucciso da treno per Chiasso mentre attraversa binari Incidente ferroviario alla Stazione di Sesto San Giovanni. La vittima è un 44enne. Indaga la Polizia ferroviaria. Una ragazza si sarebbe salvata per un soffio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Investito e ucciso dal treno mentre attraversa i binari alla Stazione di Sesto San Giovanni, nell'area metropolitana milanese. È morto così un uomo di 44 anni, in quello che, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe essere stato un tragico incidente. Al momento, infatti, si propende per escludere l'ipotesi del gesto volontario. L'incidente ferroviario è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 26 ottobre 2024, attorno alle ore 23,00, sulla linea Milano-Chiasso. Con la vittima ci sarebbe stata anche una ragazza che si sarebbe salvata per un soffio.

Incidente ferroviario sulla linea Milano-Chiasso

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria di Monza, che sta indagando sull'accaduto, assieme a due equipaggi di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, con ambulanza e automedica. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Purtroppo, però, per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La centrale operativa ha inizialmente temuto che il treno avesse investito altre persone, ma fortunatamente questa ipotesi è stata esclusa.

Una ragazza si è salvata per un soffio

Secondo le prime ricostruzioni, il 44enne stava attraversando a piedi i binari 3 e 4, quando sarebbe stato sorpreso dal treno di passaggio nella Stazione di Sesto San Giovanni. La ragazza che era con lui si sarebbe fermata in tempo, riuscendo a salvarsi. Il convoglio era partito poco prima dalla Stazione di Milano Centrale ed era diretto a Chiasso. L'incidente sarebbe avvenuto davanti ad altre persone che si trovavano in quel momento in stazione, rimaste sotto choc per la tragedia alla quale hanno assistito. Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e identificare la vittima sono state affidate alla polizia ferroviaria di Monza. Diversi agenti sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari. Al momento, sembra esclusa l'ipotesi di un gesto volontario.