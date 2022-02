Viene fermato ubriaco al volante e fa la pipì davanti a due vigilesse: multa di 3.300 euro Un 50enne di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dopo essere stato fermato da due agenti della polizia locale si è messo a fare la pipì davanti alle due vigilesse.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo residente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, è stato multato di 3.300 euro per aver fatto la pipì davanti a due agenti della polizia locale. Al momento dei fatti, avvenuti nel pomeriggio di martedì 15 febbraio, l'uomo era ubriaco: nonostante ciò si era messo al volante della sua auto e si era reso protagonista di alcune manovre pericolose. Nei pressi di una rotatoria sulla strada che conduce da Romano a Covo, una pattuglia della polizia locale di Romano che stava effettuando controlli stradali lo ha sorpreso mentre l'automobilista effettuava un doppio sorpasso vietato e lo ha fermato.

La reazione scomposta dell'automobilista gli è valsa una maxi multa

A quel punto l'uomo, un 50enne di nazionalità italiana, ha reagito in maniera scomposta. In un primo momento, a quanto pare, davanti alle due vigilesse che gli avevano contestato il doppio sorpasso si è slacciato i pantaloni. Subito dopo, mentre le due agenti stavano scrivendo il verbale, l'uomo ha iniziato a fare la pipì davanti alle due donne. A quel punto le due agenti hanno elevato al 50enne una maxi sanzione da 3.300 euro. Chissà se l'entità della multa sarà bastata a far rinsavire il cinquantenne, al quale alla fine è andata anche bene: la sanzione per chi fa la pipì in pubblico infatti può essere anche più salata e arrivare fino a 5.000 euro, come sa bene un ragazzo tedesco che tempo fa a Bologna era stato sorpreso a orinare in pieno centro sul muro di un commissariato di polizia. La stessa multa di 3.300 euro, invece, era toccata in Lombardia in passato ad altre persone sorprese a orinare in pubblico, ma in maniera decisamente meno "evidente".