Viaggiano sull’autobus senza biglietto nel Lodigiano e spruzzano spray al peperoncino contro i controllori Due passeggeri che viaggiavano senza biglietto hanno spruzzato spray al peperoncino contro i controllori saliti a bordo dell’autobus nel Lodigiano. I carabinieri sono sulle loro tracce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Due controllori sono finiti in ospedale durante il turno di lavoro tra gli autobus di Lodi nella mattinata di oggi, lunedì 7 ottobre. Secondo quanto ricostruito, pare che almeno due passeggeri alla richiesta di esibizione del titolo di viaggio gli avrebbero spruzzato contro lo spray al peperoncino per poi fuggire. I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità degli aggressori.

L'episodio è avvenuto qualche minuto prima delle 11 del 7 ottobre. Un autobus del trasporto pubblico era arrivato a Cornegliano Laudense, quando ha fatto salire a bordo due controllori di una società esterna. Questi hanno iniziato a verificare che tutti i passeggeri, all'incirca 20 persone, avessero con sé un regolare titolo di viaggio. Come riportato da Il Cittadino, due uomini alla loro richiesta avrebbero tirato fuori spray al peperoncino e glieli avrebbero spruzzati contro. Una volta storditi i controllori, i due passeggeri sono fuggiti per le strade della frazione Muzza.

A quel punto, l'autobus si è lungo viale Olimpia, all’altezza del centro sportivo. Là i controllori, un 37enne e un 54enne, sono stati medicati dai sanitari della Croce Azzurra, i quali hanno provveduto a trasportarli all'ospedale Maggiore di Lodi per ulteriori accertamenti. Gli operatori hanno visitato anche gli altri passeggeri, per verificare che nessun altro avesse riportato conseguenze. I carabinieri della Stazione locale sono stati informati di quanto accaduto e hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori.