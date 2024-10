Aggredisce l’autista per il pullman in ritardo e accoltella un altro uomo: 20enne identificato

video suggerito

Enrico Spaccini

Un autista della Star Mobility, la società che gestisce il trasporto pubblico di Lodi, è stato aggredito da un passeggero di 20 anni nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre, a Villanterio (in provincia di Pavia). Stando a quanto appreso, il giovane si sarebbe infuriato a causa di alcune corse saltate e dell'arrivo dell'autobus in ritardo. Un negoziante avrebbe assistito alla scena e sarebbe intervenuto in difesa dell'autista, ma sarebbe stato poi ferito con un colpo di coltello. Il 20enne avrebbe provato, poi, a far perdere le proprie tracce ma è stato bloccato e identificato dai carabinieri poco dopo.

A riportare l'episodio violento è stato Mirko Di Giuseppe, sindacalista della Filt Cgil di Lodi, che ha fatto notare come si tratti della "terza aggressione sulla stessa tratta in poche settimane". Questa ha avuto luogo a Villanterio intorno alle 15 del 3 ottobre. La discussione tra l'autista di Star Mobility e il giovane passeggero sarebbe nata a causa di alcune corse saltate della tratta Lodi-Pavia e dell'arrivo in ritardo di quel pullman.

I toni si sarebbero accesi, al punto che il 20enne avrebbe aggredito fisicamente il conducente del mezzo strattonandolo e mettendogli le mani in faccia. Alla lite avrebbe assistito un negoziante, che gestisce l'esercizio commerciale davanti al quale si era fermato l'autobus, che sarebbe intervenuto per placare il 20enne. Questo, però, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito, per poi darsi alla fuga.

Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Pavia che, dopo aver ascoltato i testimoni, si sono messi all'inseguimento del 20enne, rintracciato e identificato nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari con un'ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo, che hanno prestato le prime cure a due uomini di 45 e 49 anni. I due sono stati poi trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi per le cure.