Chiede al passeggero di pagare il biglietto per la bicicletta: il controllore del treno finisce in ospedale Un uomo sarebbe salito su un treno con la bicicletta elettrica e il controllore si avvicina per chiedergli di pagare biglietto anche per il mezzo: scoppia una lite e il controllore si sente male.

A cura di Giorgia Venturini

Paura su un treno alla stazione di Fino Mornasco (Como) ieri giovedì 19 settembre. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, poco prima delle 14.30 un uomo, risultato poi un richiedente asilo nigeriano, sarebbe salito su un vagone con la bicicletta elettrica. A questo punto si è avvicinato il capotreno e gli ha chiesto di acquistare il biglietto anche per il suo mezzo di trasporto, proprio come regolamento Trenord. Ma è proprio in questo momento che l'uomo si sarebbe rifiutato di pagare alzando poi la voce.

La lite si è accesa tanto che il capotreno ha iniziato a sentirsi male ed è stato costretto a chiedere l'intervento dell'assistente sanitario: il dipendente di Trenord è stato trasportato all'ospedale di Cantù per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù che stanno indagando su quanto è accaduto. Per permettere ai medici di intervenire è stata sospesa per 20 minuti il servizio ferroviario causando non pochi disagi.

Non è che l'ennesimo caso di aggressione sul treno. Lo scorso febbraio gli agenti della polizia locale di Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) e il personale sanitario di Areu erano stati costretti a intervenire alla stazione ferroviaria in seguito a un'aggressione andata in scena all'interno del treno regionale Milano-Verona. Su una carrozza era salito un uomo alla stazione di Pioltello che avrebbe scagliato il direzionatore di un estintore contro un ragazzo che gli chiedeva di abbassare la voce. Il giovane, di tutta risposta, lo avrebbe colpito con due pugni al volto e per separarli è stato necessario l'intervento di altri due passeggeri.