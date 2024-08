Si infuria perché il suo treno è in ritardo e minaccia di farlo esplodere: denunciato 65enne

video suggerito

Foto di repertorio

Un 65enne è stato denunciato dalla polizia per aver minacciato di far esplodere un treno alla stazione ferroviaria di Mantova. L'uomo, che si lamentava del fatto che il suo treno fosse in ritardo, è stato raggiunto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, era armato di coltello e sosteneva di avere un ordigno dentro lo zaino. Gli agenti sono riusciti a sfilarglielo di dosso, in modo tale da accertare che in realtà non c'era alcun pericolo.

La trattativa con il 65enne

La segnalazione di un soggetto che, brandendo un coltello, minacciava di far saltare in aria il treno è arrivata nel primo pomeriggio del 28 agosto. La Squadra Volante si è, quindi, precipitata alla stazione ferroviaria di Mantova dove ha potuto fronteggiare l'uomo. Il 65enne, cittadino italiano, era su tutte le furie perché il suo treno era in ritardo e, oltre alla lama, teneva in mano anche uno zaino nero facendo credere che contenesse un ordigno pronto a esplodere.

Non sapendo se ciò fosse vero, gli agenti hanno iniziato a parlare con lui, chiedendogli più volte di poggiare a terra lo zaino. Intuendo che stesse solo bluffando, con una scusa lo hanno distratto e sono riusciti a togliergli lo zaino accertando che fosse innocuo.

Il 65enne è stato denunciato

Una volta privato del suo zaino, il 65enne si è scagliato contro i poliziotti minacciandoli di morte e insultandoli. Bloccato, il 65enne è stato portato in Questura. Dagli accertamenti è emerso che lo scorso maggio il questore di Mantova aveva messo nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Mantova per 3 anni.

Alla fine, il 65enne è stato denunciato per una serie di reati. Oltre che di la violazione del foglio di via, l'uomo dovrà rispondere anche di procurato allarme, porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.