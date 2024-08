video suggerito

Vuole salire sull’autobus senza biglietto, lo insegue per la città e aggredisce l’autista: denunciato Un uomo è stato denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio. Stando a quanto ricostruito, avrebbe costretto l’autista di un autobus di Mantova a fermare la corsa costringendola a farlo salire anche se sprovvisto di biglietto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La conducente di un autobus Apam (l'Azienda di servizi per la mobilità di Mantova) è stata insultata e minacciata da un passeggero che voleva salire senza biglietto. L'uomo, che ha costretto il mezzo a fermarsi mettendosi in mezzo alla strada con le braccia aperte, è stato portato in Questura dalla polizia ed è stato denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio.

L'episodio, raccontato dalla Gazzetta di Mantova, è andato in scena nella mattinata di ieri, martedì 13 agosto, nel centro di Mantova. L'autobus si trovava intorno alle 10 in corso della Libertà. Poco prima di riprendere la corsa, sono saliti a bordo i controllori e, subito dopo, alcuni passeggeri probabilmente sprovvisti di titolo di viaggio sono scesi dal mezzo.

Un di loro, però, si sarebbe messo a dare colpi sulla portiera pretendendo di risalire sebbene senza biglietto. Così l'autista, una donna esperta, è ripartita lasciandolo a terra. Quello stesso uomo, però, avrebbe riprovato a risalire poco dopo, con la conducente dell'autobus che, riconoscendolo, non si sarebbe fermata per farlo salire. Su tutte le furie, l'uomo si sarebbe piazzato in mezzo alla strada, con le braccia aperte, costringendo l'autista ad arrestare la corsa.

A quel punto, l'autista ha aperto la portiera e fatto salire il giovane. Questo, su tutte le furie, avrebbe iniziato a urlare, a insultare la conducente e a minacciarla di morte. Consapevole del pericolo che stava correndo, la donna ha chiamato la polizia che, poco dopo, ha preso in consegna il passeggero e lo ha condotto in Questura per le formalità di rito. L'uomo, alla fine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce.