video suggerito

Molesta una 14enne sul bus a Milano, la segue per strada e cerca di abusarne: fermato un 20enne Molesta una 14enne sull’autobus, la segue in strada e cerca di violentarla. L’aggressore, un ragazzo di 20 anni con problemi psichiatrici, è stato fermato dalla polizia ieri pomeriggio, venerdì 28 marzo, dopo che si era dato alla fuga. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Molesta una 14enne sull'autobus, la segue in strada e cerca di violentarla. L'aggressore, un ragazzo di 20 anni con problemi psichiatrici, è stato fermato dalla polizia ieri pomeriggio, venerdì 28 marzo, dopo che si era dato alla fuga.

Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo avrebbe cercato di molestare la ragazzina di 14 anni mentre si trovava a bordo di uno degli autobus della linea 63 che dalla zona di piazza De Angeli fa capolinea all’estrema periferia Ovest di Milano, a Muggiano. Le violenze sarebbero continuate quando il ragazzo, dopo averla seguita per strada in via Lucera, l'avrebbe spinta a terra con l'obiettivo di abusare della ragazzina. Le urla della quattordicenne avrebbero, però, richiamato i passanti e l'aggressore spaventato si sarebbe dato alla fuga. Dopo una notte di ricerche e dopo aver analizzato le telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti della Polizia locale di Milano sarebbero riusciti a identificare e bloccare il 20enne, di nazionalità italiana e con problemi psichiatrici. L'accusa a cui ora il ragazzo dovrà rispondere è quella di violenza sessuale.

"È accaduto un episodio gravissimo. A Muggiano, nell’ultimo periodo, si è registrato il terzo caso, ma mai con una gravità simile. Genitori e ragazzi non possono più vivere nel terrore di subire aggressioni, molestie o rapine semplicemente camminando per il quartiere", ha denunciato Stefano Gorgoglione, capogruppo di FdI in Municipio.