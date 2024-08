video suggerito

"Vi ammazzo tutti": 53enne minaccia di far esplodere il condominio a Milano, in casa polvere da sparo e innesco Un 53enne è stato denunciato per possesso di armi e sottoposto a Tso. Nella serata del 15 agosto, aveva minacciato di far esplodere il suo condominio in zona Monumentale a Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Gli agenti della Questura di Milano nella serata di ieri, mercoledì 15 agosto, hanno denunciato per possesso di armi un 53enne che minacciava di far saltare in aria il suo condominio. L'uomo, residente in via Monviso, in zona Monumentale, è stato trovato in possesso di un bossolo, undici cilindri pieni di polvere da sparo e un congegno per innescare l'esplosione. Addosso il 53enne aveva anche una cintura tattica con un coltello multifunzionale e uno a farfalla. Dopo averlo immobilizzato, i poliziotti lo hanno affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per un Trattamento sanitario obbligatorio.

Stando a quanto ricostruito, non sarebbe la prima volta che il 53enne minaccia l'incolumità degli inquilini del condominio. Nella serata di Ferragosto, però, una vicina si è particolarmente preoccupata perché lo avrebbe sentito gridare dal suo appartamento: "Vi ammazzo, faccio saltare in aria tutto". Così, la Questura di Milano ha inviato in via Monviso alcune pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale che, poco prima delle 20, hanno provveduto a cinturare la zona per evitare che altre persone potessero correre pericoli.

Dopo una breve trattativa, gli agenti convincono il 53enne ad aprire la porta della sua abitazione e lo immobilizzano subito. Addosso, i poliziotti gli trovano una cintura tattica con un coltello multifunzionale da 9,5 centimetri e uno a farfalla con lama da 11 centimetri. Insieme al Nucleo artificieri della polizia e le Unità operative di pronto intervento (Uopi), i poliziotti continuano i controlli all'interno dell'appartamento e trovano un bossolo, undici cilindri pieni di polvere da sparo e un congegno per innescare l'esplosione. Era tutto pronto per l'innesco.

I sanitari del 118 hanno raggiunto il 53enne e, caricato in ambulanza, lo hanno trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Qui i medici hanno provveduto a ricoverarlo per un Trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo, infine, è stato denunciato per possesso di armi e segnalato in Prefettura come consumatore di stupefacenti, in quanto durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto 11 grammi di cocaina.