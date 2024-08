video suggerito

"Mi faccio saltare in aria": i vicini chiamano la polizia che trova in casa dell'esplosivo Per un 53enne è scattato un fermo: i vicini lo hanno sentito sbraitare così forte tanto da chiamare il 112. Quando la polizia è entrata a casa dell'uomo, questo ha minacciato di farsi saltare con tutto l'appartamento.

A cura di Giorgia Venturini

I vicini lo hanno sentito sbraitare così forte tanto da chiamare il 112. Quando la polizia è entrata a casa dell'uomo, questo ha minacciato di farsi saltare con tutto l'appartamento. Per lui, un 53enne, è scattato un fermo da parte degli agenti della Questura di via Monviso a Milano. Subito dopo è stato ricovero in ospedale con un Trattamento sanitario obbligatorio.

Tutto è accaduto la vigilia di Ferragosto. I vicini si sono preoccupati quando lo hanno sentito urlare dal suo appartamento. Così è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i poliziotti. Ma quando gli agenti sono entrati in casa il 53enne ha minacciato di farsi saltare e con lui tutto l'appartamento: i poliziotti infatti lo hanno trovato con un coltellaccio alla cintola e un coltello a farfalla. "In casa undici cilindretti con del materiale esplodente che è in fase di analisi", precisa la polizia.

Non sarebbe l'unico caso da ricondurre all'uomo. Già il 12 giugno scorso gli erano state sequestrate delle armi in quanto era andato in escandescenze. Per questo anche questa volta gli agenti sono entrati in azione con le squadre Uopi (Unità operative di primo intervento, nate nel 2015 in funzione antiterrorsimo).