video suggerito

Spari a una band durante un concerto, denunciato un uomo: in casa aveva diverse munizioni e armi Un uomo è stato denunciato perché accusato di aver sparato e ferito a un chitarrista del gruppo metal che il 28 luglio scorso si è esibito al castello di Bereguardo (Pavia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, un uomo è stato denunciato perché accusato di aver sparato e ferito il chitarrista del gruppo metal Brial of Babylon durante il concerto che si è tenuto il 28 luglio scorso nel castello di Bereguardo, a pochi passi da Pavia.

Il musicista, proprio durante lo spettacolo, ha avvertito un bruciore alla spalla. In un primo momento ha creduto che potesse trattarsi di un morso di insetto. Ha poi scelto di andare in pronto soccorso dove invece hanno estratto un pallino da 4,5 millimetri. Lui e i suoi colleghi hanno poi notato che sugli strumenti c'erano segni riconducibili all'esplosione di oggetti simili.

Hanno quindi denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Gli agenti della squadra mobile hanno svolto tutti i rilievi del caso. Hanno analizzato inoltre le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona del castello. Hanno inoltre analizzato chi, tra i residenti in zona, fosse in possesso di armi con caratteristiche balistiche simili a quelle del pallino esploso. In questo modo è stato possibile risalire all'autore del gesto.

Leggi anche Vendeva online munizioni della seconda guerra mondiale e animali esotici impagliati: denunciato

Gli investigatori hanno poi svolto una perquisizione nella sua abitazione. All'interno dell'appartamento hanno trovato e sequestrato diverse munizioni e armi comuni da sparo. Tra queste, l'arma da softair che potrebbe essere stata utilizzata la sera del concerto. Non è ancora chiaro il motivo del suo gesto.