Verdello, bimba di 2 anni travolta da un’auto: ricoverata in ospedale in gravi condizioni

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente oggi verso le 13.20. Una bambina di due anni circa si trova ora in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'auto. Dalle informazioni note fino ad ora, l'incidente si è verificato a Verdello, in provincia di Bergamo, all'altezza del civico 17. Stando a quanto riferito a Fanpage.it da Areu, la bimba è stata soccorsa in codice rosso: ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza. Disperato il trasferimento all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove la piccola si trova ancora ricoverata in gravi condizioni.