Ventenne scappa dalla polizia italiana con una moto rubata: arrestato in Francia dopo una sparatoria Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato in Francia per aver speronato la gendarmeria e aver scatenato un inseguimento culminato in una sparatoria. Il ventenne, originario di Rho (Milano), era ricercato in Italia perché era scappato da un controllo delle autorità in sella a una moto rubata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di vent'anni, originario di Rho (Milano) è stato arrestato in Francia dopo aver speronato la Gendarmeria nazionale: il giovane era ricercato dalla polizia stradale italiana perché durante un controllo nell'area di servizio Sesia Est, sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, era scappato perché stava viaggiando in sella a una moto rubata.

L'episodio della fuga risale al 26 agosto scorso: la fuga aveva fatto scattare un inseguimento. Il ventenne aveva percorso per circa venti minuti la strada contromano rischiando di provocare una tragedia. Era poi riuscito a far perdere le sue tracce e a quanto pare era scappato in Francia. L'8 ottobre 2022 è stato infatti rintracciato vicino a Cannes.

Anche qui era a bordo di un'auto rubata e anche in questa occasione era stato fermato per un controllo. E ripetendo le stesse azioni messe in atto in Italia, il ventenne ha deciso di scappare. Dopo aver speronato la polizia francese, ha dato vita a un inseguimento. Gli agenti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

Le accuse per tentato omicidio

La gendarmeria è riuscito a fermarlo e arrestarlo. Le autorità francesi lo hanno accusato di tentato omicidio di pubblico ufficiale. Meno gravi, ma comunque importanti le accuse in Italia dove dovrà rispondere di aver guidato senza patente e di altre infrazioni al codice della strada. La notizia è stata data in questi giorni dalla Questura di Alessandria che, coordinata dalla Procura di Vercelli, ha svolto le indagini per risalire all'uomo. In Italia dovrà pagare alcune sanzioni che potrebbero partire da 7.800 euro e fino 41.500 euro.