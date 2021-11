Vaccini: in Lombardia oltre 291mila cittadini hanno ricevuto la terza dose, altri 147mila prenotati Sono oltre 291mila i lombardi che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid in Lombardia. Ad oggi sono poi 147.060 i cittadini che sono prenotati in attesa della somministrazione della cosiddetta dose “booster”. Sono inoltre 188.474 i cittadini che si sono protetti con il vaccino contro l’influenza stagionale.

In Lombardia sono oggi quasi 300mila (291.601) i cittadini che hanno ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Il monitoraggio delle vaccinazioni è stato diffuso dalla direzione generale welfare regionale. Di questi, 223.611 rientrano nella categoria degli over60 mentre 177.923 in quella degli over80. Alle ore 17 del 2 novembre 2021 sono poi 147.060 i cittadini che sono prenotati in attesa della somministrazione della terza dose. Unitamente al vaccino contro il Covid-19, in Lombardia è partita anche la vaccinazione antinfluenzale. Sono 188.474 i lombardi che si sono protetti contro l'influenza stagionale, di cui oltre 68 mila hanno ricevuto il vaccino presso uno studio medico.

Il calendario della terze dose di vaccino anti Covid in Lombardia

Da mercoledì 27 ottobre in Lombardia gli over 60 e i cittadini maggiorenni con elevata fragilità possono prenotare la terza dose sul portale ufficiale della Regione o tramite il call center gratuito 800.894.545. La condizione per poter accedere alla somministrazione della cosiddetta "dose booster" è che siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale precedente. Prima degli ultrasessantenni era stata la volta degli operatori sanitari e gli immunocompromessi, allargando quindi ancora la platea di lombardi che possono accedere alla terza dose. Per sapere se si rientra nel target è possibile consultare, attraverso il portale di Regione Lombardia, la tabella del Ministero della Salute che elenca tutte le diverse condizioni di elevata fragilità per le quali è stata indicata la somministrazione della dose di rinforzo.