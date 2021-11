In un giorno 200.000 over 40 lombardi hanno prenotato la terza dose: “Straordinario senso civico” In meno di 24 ore in Lombardia duecentomila over 40 hanno prenotato la terza dose del vaccino anti Covid. Un risultato sperato da Letizia Moratti che ha ringraziato i concittadini sui social.

Dopo la prima giornata di prenotazioni della terza dose del vaccino anti Covid, aperte in Lombardia per il momento ai soli over 40, la vice presidente della Regione, nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha commentato i primi risultati ottenuti. Con un post pubblicato sulle sue pagine social, l'ex sindaca di Milano ha ringraziato "duecentomila volte" tutti coloro i quali hanno già preso appuntamento per l'inoculazione del secondo richiamo. Duecentomila è anche il numero di prenotazioni effettuate in meno di 24 ore.

Letizia Moratti: Straordinario senso civico dei lombardi

L'assessore al Welfare ha detto che "lo straordinario senso civico e il grande cuore dei cittadini lombardi non finisce di rendermi orgogliosa. La Lombardia ha capito che uniti si vince e che il vaccino è davvero l'unica arma efficace per fronteggiare la pandemia". La Moratti ha quindi concluso dicendo che "continuiamo ad essere un esempio salvaguardando la nostra salute e quella della comunità contro il Covid. Vacciniamoci!".

Chi e come può prenotare la terza dose del vaccino in Lombardia

Le prenotazioni per ricevere il secondo richiamo del vaccino anti Covid per gli over 40 sono aperte da ieri mattina, mercoledì 18 novembre. Tutte le persone di età pari o maggiore a quarant'anni che abbiamo ricevuto la seconda dose non prima di sei mesi di distanza dall'eventuale terza, possono collegarsi alla piattaforma di Regione Lombardia, gestita da Poste Italiane, per fissare il proprio appuntamento. Per procedere con la prenotazione, occorre munirsi di tessera sanitaria e codice fiscale. L'importanza della terza dose è stata sottolineata a più riprese anche dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso.