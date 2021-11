Vaccini Covid: oltre 2 milioni di lombardi hanno prenotato la terza dose, 800 mila già somministrate Sono oltre 2 milioni i cittadini lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose del siero anti-Covid. Sono inoltre 800mila le terze dosi già somministrate.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Con la giornata di oggi più di 2 milioni di cittadini lombardi hanno aderito alla campagna vaccinale per la terza dose di vaccino anti-Covid, con una media giornaliera di 128.644 prenotazioni nell’ultima settimana. Lo ha dichiarato in un messaggio sui social la vicepresidente di regione Lombardia e assessora al Welfare Letizia Moratti. Solo ieri, lunedì 22 novembre, le adesioni sono state poco meno di 184mila.

800mila terze dosi già somministrate

Sono inoltre già 800mila le somministrazioni di terza dose già effettuate. La provincia lombarda che ha il numero più alto di cittadini che ha già ricevuto la dose booster è Milano, con 254mila inoculazioni, seguita da Brescia (105mila), Bergamo (82.000), Varese (76mila), Monza e Brianza (63mila), Como (54mila), Pavia (46mila), Cremona (32mila), Lecco (27mila), Mantova (26mila), Lodi (20mila) e Sondrio (14mila). Nelle Rsa si sono superate abbondantemente quota 75mila tra ospiti ed operatori. Nelle farmacie sono più di 10mila le somministrazioni fatte e poco più di un migliaio quelle, per la maggior parte, effettuate a domicilio da medici di medicina generale e Asst. La campagna vaccinale totale in Lombardia si avvicina così al 92 per cento della popolazione vaccinabile over 12 anni.

Domani si supera la soglia del 90 per cento di lombardi che hanno ricevuto prima e seconda dose

Secondo le stime diffuse da Regione Lombardia domani sarà inoltre superata la soglia del 90 per cento di cittadini lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose. Per quanto riguarda poi le diverse fasce d'età e le percentuali, in Lombardia gli adolescenti 12-19 anni risultano vaccinati con seconda dose al 78%, al 93% ila fascia 20-29enni, all’87% i 30-39enni, all’86% i quarantenni, al 91% la fascia 50-59 anni, al 93% i sessantenni, al 94% i 70-79enni, al 99% gli ottantenni e al 100% gli over 90. Questa settimana i centri vaccinali terranno una media superiore alle 40mila somministrazioni quotidiane. Solo ieri hanno aderito 4.465 persone non ancora vaccinate. "Occorre però continuare in parallelo a mantenere alta la guardia sul fronte della prevenzione, evitando scrupolosamente assembramenti, usando la mascherina e disinfettando frequentemente le mani – ha concluso Moratti – Abbiamo imparato tutti l’importanza di queste precauzioni, continuiamo ad adottarle con attenzione".