Il leghista Angelo Ciocca fa il gesto dell'ombrello a von der Leyen: "Questo è per gli insetti" L'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca ha condiviso sui propri canali social un video indirizzato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: "Polenta e cotechino, noi agli insetti della von der Leyen" e ha mimato il gesto dell'ombrello.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni giorni fa l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca ha condiviso sui propri canali social un video indirizzato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Nei frame che sono stati pubblicati, l'esponente si trova impegnato in un evento pubblico che si è tenuto a Cigognola, comune in provincia di Pavia, in cui è stata servita la polenta con cotechino.

Accerchiato da alcune persone, il politico ha affermato: "Polenta e cotechino, noi agli insetti della von der Leyen" e ha mimato il gesto dell'ombrello tra le risate di chi lo circondava. Subito dopo ha mostrato il cotechino che veniva tagliato sul tavolo e, indicandolo, ha continuato a dire: "Insetti, insetti, insetti guarda qui quanti insetti. Guarda gli insetti. Alla faccia di questa Europa", polemizzando contro il regolamento Ue che consente la commercializzazione di insetti a scopo alimentare.

Il video si conclude poi con una fotografia dell'esponente e le frasi: "Cartellino rosso a Ursula e compagni! A giugno mandiamoli a casa", riferendosi alle prossime elezioni europee che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024. Il leghista è impegnato infatti nella campagna elettorale con l'obiettivo di ottenere il terzo mandato. Nella descrizione al video ha poi aggiunto: "Difendiamo il nostro madeinitaly. Ma che ne sanno in Europa!!! A giugno rivoluzione europea".

Non è la prima volta che l'europarlamentare si rende protagonisti di gesti simili. Molti ricorderanno quando, rivolgendosi alla presidente della Banca centrale Europea Christine Lagarde, ha sventolato un cappio. O ancora il cartellino rosso – che ha menzionato anche in questa occasione – e il fischietto utilizzati contro i colleghi di centrosinistra a Strasburgo.