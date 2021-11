Vaccini: in Lombardia oltre un milione di cittadini ha aderito alla campagna per la terza dose Oltre un milione di cittadini lombardi ha aderito alla campagna vaccinale anti-Covid per la terza dose, di questi, oltre 600 mila sono già stati vaccinati.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono più di 1,1 milioni i cittadini lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale per la terza dose in Lombardia, di questi 610 mila sono già vaccinati. Ad annunciare i numeri è stata la vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa a Palazzo Pirelli insieme al coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid Guido Bertolaso, che ha spiegato che da domani sarà possibile prenotarsi per la dose booster anche per gli over40.

Vaccini terze dosi: 75 per cento di copertura ospiti e operatori nelle Rsa

"I cittadini lombardi over12 che hanno aderito sono una percentuale del 91,5 per cento – ha dichiarato Moratti – i vaccinati con una dose sono il 91,4 e con il ciclo completato l’89,6 per cento". L'assessora al Welfare ha poi parlato del contributo dei medici di famiglia e dei pediatri che "spero diventi importante anche sul versante terza dose anti-Covid, in particolare nel portare il vaccino a domicilio dei loro pazienti più fragili". Nelle Residenze per Anziani (Rsa) sono state effettuate più di 65mila somministrazioni di terze dosi, quasi il 75 per cento di ospiti e operatori sanitari.

Campagna antinfluenzale in Lombardia

La vicepresidente ha anche elencato i risultati raggiunti al momento dalla campagna antinfluenzale in Lombardia: "Sono circa 770mila i cittadini vaccinati – ha affermato Moratti – il 40 per cento rispetto al totale consuntivo delle somministrazioni dello scorso anno, prossima settimana sarà superato il milione". Per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni Regione Lombardia "è stata pioniera in Europa con il vaccino spray, offerta confermata ed apprezzata anche quest’anno" ha aggiunto. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno provveduto a somministrare 452.538 vaccini antinfluenzali, pari a quasi il 60 per cento del totale sino ad ora effettuato.