Prenotazione vaccino antinfluenzale in Lombardia, chi può averlo gratis da venerdì 19 novembre In Lombardia sono già 671mila i cittadini che si sono vaccinati contro l’influenza. Da venerdì 19 novembre nuove categorie potranno accedere alla somministrazione.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

A ieri sono oltre 671mila i cittadini lombardi che hanno già ricevuto la vaccinazione antinfluenzale. Lo ha annunciato in una nota la direzione generale welfare di Regione Lombardia. Sono numeri che, fanno sapere da Palazzo Lombardia, nei prossimi giorni cresceranno ancora grazie anche all’apertura, da venerdì 19 novembre, delle agende per nuove categorie che potranno ricevere gratuitamente la copertura antinfluenzale.

Chi può prenotare il vaccino in Lombardia dal 19 novembre

Possono accedere alla somministrazione gli adulti dai 60 ai 64 anni (nati nel 1961 e precedenti), i bambini dai 7 ai 13 anni (nati nel 2008 e successivi) con Spray nasale e fra le nuove classi di condizioni di rischio, anche gli operatori sanitari, le Forze armate, come Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Guardia di finanza, i Vigili del Fuoco, i donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale, e infine gli insegnanti e il personale dei servizi educativi (personale docente e non docente fino alle scuole secondarie di 2° grado, inclusi gli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia).

Come prenotare il vaccino antinfluenzale in Lombardia

I cittadini possono prenotare la propria dose tramite il portale, il numero verde 800.89.45.45, o rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o al pediatra. Ad oggi possono prenotare i cittadini over 65; le persone a rischio per patologia; le donne in gravidanza e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. "Ancora una volta – spiega la vicepresidente della Regione Lombardia e assessora al Welfare, Letizia Moratti – rinnovo l’invito a prenotare ed effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Ricordo infatti che, insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza".