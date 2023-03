Va dalla dottoressa con 2 bombe nello zaino: “Non mi facevano giocare, faccio saltare in aria il campo” Un 38enne ha confidato alla sua dottoressa di avere due bombe in uno zaino. La sua intenzione era di far saltare in aria il campo da calcio del suo paese, perché da piccolo lo avevano rifiutato.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

"La squadra di calcio del mio paese mi ha rifiutato da piccolo e non mi ha voluto più a giocare", per questo motivo aveva preparato due ordigni in casa, voleva "far saltare in aria il campo". Un 38enne residente nel Bresciano lo aveva confidato alla psichiatra che lo ha in cura durante il consueto colloquio, indicando uno zainetto che aveva portato con sé. La dottoressa, però, è riuscita a farselo consegnare e a mantenere la calma, facendo scattare le procedure di emergenza del centro psicosociale di via Piava a Orzinuovi.

L'allarme bomba a Orzinuovi e l'intervento degli artificieri

L'allarme è partito poco dopo le 13 di ieri, giovedì 30 marzo, e in pochi minuti la strada si è riempita di decine di carabinieri, vigili del fuoco, il personale sanitario della struttura, gli agenti della polizia locale e diversi residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni. Gli artificieri sono riusciti a disinnescare le bombe artigianali in meno di un'ora.

"Non aveva intenzioni omicide, voleva cancellare per sempre il campo sportivo", ha detto il dottor Andrea Materzanini, direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Asst Franciacorta e responsabile dell’equipe che lavora a Orzinuovi.

Il 38enne è in cura in quella struttura da circa un anno. Ieri, però, ha deciso di fare quella confidenza alla sua dottoressa. "Ho deciso di far saltare il campo sportivo del mio paese perché non mi hanno fatto entrare in squadra, per questo ho fatto le bombe", aveva detto, sostenendo di aver imparato a fabbricarle con alcuni "video che ho trovato su internet".

La dottoressa è riuscita a farsi consegnare lo zaino

"La nostra dottoressa non ha perso la calma e grazie alla sua professionalità e al rapporto di fiducia che ha instaurato con l’uomo nel corso del tempo, ha ricevuto questa confidenza", ha affermato il dottor Materzanini al Giornale di Brescia, "si è fatta consegnare lo zaino, che ha lasciato sulla scrivania, e come prevedono i protocolli è scattato il piano di evacuazione della struttura".

Quel paziente non si era mai reso protagonista di azioni aggressive e nemmeno di minacce. Tuttavia, dopo questo episodio che ha messo in pericolo diverse persone, i carabinieri hanno deciso di portare il 38enne in caserma.