Allarme bomba a Orzinuovi, evacuati diversi edifici: “Vi faccio esplodere tutti” Allarme bomba a Orzinuovi (Brescia): un ragazzo ha affermato di avere un ordigno nel suo zaino. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno fatto evacuare la zona.

Allarme bomba a Orzinuovi (Brescia): un ragazzo nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, ha detto di avere un ordigno nel suo zaino: "Vi faccio esplodere tutti", avrebbe affermato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Per motivi di sicurezza, sono stati fatti evacuare tutti gli edifici vicini ed è stata chiusa l'intera zona per un raggio di ottanta chilometri.

Un paziente del centro psicosociale avrebbe portato un ordigno

L'allarme è stato lanciato attorno alle 14 di oggi. Sembrerebbe che un paziente di un centro psicosociale di Orzinuovi si sia presentato dallo psichiatra con uno zaino. Avrebbe detto di avere una bomba e di essere intenzionato a farla esplodere. L'allarme è quindi scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione della zona.

Si tratterebbe di una bomba artigianale

I militari hanno preso in custodia l'uomo e lo hanno portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Sembrerebbe che nello zaino sia stato trovato un ordigno artigianale. I vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine, hanno fatto evacuare – per precauzione – il centro, gli edifici vicini e hanno chiuso tutta la zona in attesa dell'arrivo degli esperti. Gli artificieri hanno poi scoperto la natura della bomba e probabilmente stanno cercando il modo per disinnescarla e renderla così innocua. Una volta terminate le operazioni, potranno rientrare tutti in casa.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sembrerebbe trattarsi di un atto dimostrativo nei confronti degli amici, rei di prenderlo in giro.