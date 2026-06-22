Va al lago d’Idro per nuotare insieme al fratello, ma annega davanti a lui: è morto Marco Bettini

Marco Bettini è morto annegato al lago d’Idro nel pomeriggio del 21 giugno. Il 69enne stava nuotando quando si è inabissato, mentre il fratello era rimasto a riva.

Marco Bettini (foto da Facebook)

Marco Bettini è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, mentre nuotava nel lago d'Idro (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, il 69enne stava facendo un bagno nei pressi della spiaggia di Parole, con il fratello che lo aspettava a riva, quando all'improvviso si è inabissato. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno recuperato dopo alcuni minuti, ma ormai era già deceduto.

Dopo aver lavorato per anni alla Ave, l'azienda italiana produttrice di materiale elettrico, a Vestone e poi a Rezzato, Bettini era andato in pensione nel 2017 e ormai da tempo viveva insieme al fratello nella frazione Promo di Vestone dove era molto conosciuto. Nuotatore esperto, era solito recarsi al lago d'Idro d'estate per rinfrescarsi, soprattutto sulla costa orientale del bacino d'acqua.

Così aveva fatto anche domenica 21 giugno, accompagnato dal fratello che era rimasto a riva. È stato proprio lui a chiamare i soccorsi, intorno alle 17, quando non riusciva più a vedere il 69enne. Stando al suo racconto, Bettini nuotava avanti e indietro verso la spiaggia, poi all'improvviso si sarebbe inabissato per non riemergere più.

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Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso con l'elicottero decollato da Brescia e un'ambulanza, affiancati dai vigili del fuoco del Comando di Salò e dal nucleo di sommozzatori. Il 69enne è stato individuato in pochi minuti, ma una volta portato a riva i sanitari hanno dovuto constatare il suo decesso. Per i rilievi e gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Idro, con i colleghi di Bagolino. L'ipotesi più accreditata è che Bettini abbia accusato un malore mentre nuotava e che sia finito annegato in profondità senza riuscire a chiedere aiuto.