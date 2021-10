Va a cercare funghi e scompare: trovato morto l’83enne disperso a Pagnona, in Alta Valsassina È stato trovato morto nel pomeriggio di oggi l’uomo che era disperso da ieri sera nella zona di Pagnona, località in provincia di Lecco dell’Alta Valsassina. La vittima è un 83enne che viveva a Erba, nel Comasco: si era recato in Alta Valsassina in auto per cercare funghi, ma da ieri sera si erano perse le sue tracce.

A cura di Francesco Loiacono

È stato trovato morto l'anziano che era disperso dalla serata di ieri, venerdì 8 ottobre, nella zona di Pagnona, località in provincia di Lecco dell'Alta Valsassina. Le speranze di ritrovare in vita l'uomo, un 83enne che viveva a Erba, nel Comasco, si sono spente nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, quando il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della Lombardia ha dato notizia del tragico ritrovamento. Si tratta dell'ennesima vittima tra i cercatori di funghi: un'attività particolarmente praticata in questa stagione ma che richiede particolare attenzione anche da parte delle persone più esperte.

Le ricerche per ritrovare l'uomo erano partite venerdì sera

L'83enne si era recato nella zona di Pagnona per cercare funghi, come scritto: era arrivato con la sua auto, che era stata ritrovata parcheggiata. Dell'uomo, invece, si erano perse le tracce: da venerdì sera una cinquantina di soccorritori si erano attivati per cercarlo, con l'ausilio anche di un elicottero del Sagf – il Soccorso alpino della Guardia di finanza – dotato di sistema per rintracciare i cellulari. Alle ricerche hanno partecipato le squadre della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, i carabinieri con le unità cinofile, la protezione civile e i Vigili del Fuoco di Lecco con sette fuoristrada, due squadre cinofile e due squadre Tas (Topografia applicata al soccorso). Purtroppo però lo spiegamento di persone e mezzi non è servito per trovare ancora in vita l'83enne: non sono state comunicate ancora le cause del decesso, ma si ipotizza che il cercatore di funghi sia scivolato in un luogo impervio.