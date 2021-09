Lecco, va a raccogliere funghi con un amico in montagna e scompare: trovata morta Anita Pinchetti È stata trovata morta Anita Pinchetti, 47enne lecchese che era dispersa da quattro giorni. La donna si era recata con un amico sui monti di Premana per raccogliere funghi. L’amico non l’aveva però più vista tornare all’auto e aveva lanciato l’allarme. Il corpo senza vita della 47enne, grande amante della montagna, è stato individuato questa mattina.

A cura di Francesco Loiacono

Anita Pinchetti (Facebook)

Era dispersa da quattro giorni, da quando lo scorso mercoledì si era recata con un amico sui monti di Premana, in provincia di Lecco, per raccogliere dei funghi. E al quarto giorno di ricerche, purtroppo, Anita Pinchetti è stata trovata morta. Il corpo senza vita della 47enne lecchese è stato individuato nella mattinata di oggi, sabato 25 settembre, nella zona dell'Alpe Vegessa, secondo quanto riporta il sito locale "Lecco notizie". Le operazioni di recupero della salma sono in corso.

Le ricerche partite subito dopo l'allarme dell'amico che era con lei

Le ricerche della 47enne erano partite subito dopo l'allarme lanciato dall'amico che era con lei e che non l'aveva più vista tornare all'auto. I due avevano scelto i monti di Premana per andare a raccogliere funghi, ma si erano divisi. Squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco l'avevano cercata per giorni, con l'ausilio anche di elicotteri e di un drone, senza però alcun esito. Erano state perlustrate la zona nei dintorni di Premana e squadre specializzate di soccorritori avevano anche battuto il corso del torrente Varrone, sempre senza trovare tracce della 47enne. Stamattina purtroppo il tragico epilogo. Non sono note al momento le cause del decesso, anche se si ipotizza una caduta.

La vittima era una grande amante della montagna

Anita era una grande amante della montagna e dei boschi. Tante le foto che la ritraggono nella natura pubblicate sul suo profilo Facebook. In un post, a commento di alcune foto che la ritraevano su sentieri innevati delle montagne lecchesi, aveva scritto: "Solo qui sto bene". È morta proprio tra le sue amate montagne.