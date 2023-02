Uomo travolto da un tir nel Milanese: soccorso dai medici in codice rosso Un uomo di 57 anni è stato investito da un tir mentre si trovava in via Piave a San Giuliano Milanese verso le 16 di oggi venerdì 10 febbraio.

A cura di Giorgia Venturini

Altro grave incidente nel Milanese. Un uomo di 57 anni è stato investito da un tir mentre si trovava in via Piave a San Giuliano Milanese verso le 16 di oggi venerdì 10 febbraio. Il 57enne è stato portato via in codice rosso in elicottero per i gravi traumi riportati dopo l'impatto.

L'uomo ha riportato traumi alla testa

Stando alle prime informazioni, l'uomo è stato travolto da un mezzo pesante il cui autista non si era accorto del suo passaggio. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 arrivati anche in elisoccorso. I traumi alla testa e al braccio sono stati subito ritenuti gravi: l'uomo è stato intubato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno provvedendo a tutti i rilievi del caso. Così come è ancora da chiarire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità.

Donna travolta e uccisa da un autocarro

Poche ore prima a Milano una donna è morta sul colpo per essere stata travolta da un autocarro. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, sono stati inutili tutti i tempestivi interventi del personale sanitario per rianimare la donna.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l'incidente è avvenuto in via Enrico Fermi, a pochi passi dall'ospedale Niguarda. La vittima sarebbe una donna di novantacinque anni, che è stata soccorsa dai medici e i paramedici del 118, in codice rosso, a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, con l'ausilio di un autogru, hanno estratto il corpo della vittima per affidarle alle cure degli operatori sanitari. I medici purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ora sono in corso tutte le indagini del caso.