Donna travolta da un tir a Milano: è morta sul colpo Una donna di 80 anni è stata travolta da un camion in via Enrico Fermi a Milano: la 80enne è morta sul colpo.

Terribile incidente a Milano: nella mattinata di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, una donna è stata travolta da un autocarro. La persona è morta sul colpo. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. Sul posto le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La vittima è una donna di ottant'anni

Le informazioni su questo tragico evento sono ancora poche. Quel che è certo è che l'incidente è avvenuto in via Enrico Fermi, a pochi passi dall'ospedale Niguarda. L'intervento dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è delle 11.56. La vittima sarebbe una donna di ottant'anni, ma non sono state diffuse altre informazioni circa la sua identità. La centrale operativa ha inviato i medici e i paramedici, in codice rosso, a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

I rilievi affidati agli agenti della Questura di Milano

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, con l'ausilio di un autogru, hanno estratto la vittima per affidarle alle cure degli operatori sanitari. Questi ultimi però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: sarebbe morta sul colpo, troppo gravi le ferite riportate.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Questura di Milano. Questi saranno necessari per capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità: e in particolare se la vittima stava attraversando la strada e non si è accorta dell'arrivo del camion che quindi non ha fatto in tempo a frenare o se sia successo altro. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.