Uomo preso a martellate alla testa e al torace: si cerca l’aggressore Un uomo di 38 anni è stato preso a martellate alla testa e al torace a Voghera (Pavia): i carabinieri sono alla ricerca del suo aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di 38 anni è stato colpito con un martello alla testa e al torace. Nessuna notizia del suo aggressore: le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, sabato 4 febbraio, a Voghera (Pavia). La vittima, per fortuna, non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato ferite che avranno bisogno di una prognosi di quindici giorni per poter guarire.

Ha riportato traumi alla testa e alla parte destra del torace

Il 38enne è stato soccorso dai medici e i paramedici del 118 – inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – in via Mazzini: sembrerebbe infatti che la vittima abiti proprio sul luogo in cui sarebbe stato aggredito. Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo all'0spedale di Voghera. È stato preso in carico in pronto soccorso con traumi al cranio e alla parte destra del torace.

I carabinieri stanno risalendo all'identità dell'aggressore

Per fortuna non sarebbe grave. I medici hanno infatti ritenuto che le ferite potrebbero guarire in quindici giorni. Considerato che si è trattato di un evento violento, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera. I militari hanno svolto, come di consueto, tutti i rilievi del caso sul luogo dell'aggressione. Sono alla ricerca di elementi che possano aiutarli a identificare il responsabile.

Leggi anche Picchia la compagna dandole pugni in testa e tenta di spezzarle le dita: arrestato

È possibile che i due si conoscano. Sarà il 38enne a fornire una ricostruzione di quanto subito e magari aiutare i carabinieri a capire cosa possa essere successo e soprattutto chi possa avergli provocato quelle ferite.