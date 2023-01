Difende una donna da uno scippo a Milano e lo accoltellano a una gamba: si cerca l’aggressore Un uomo di trent’anni è stato accoltellato a una gamba a Milano dopo che ha aiutato una donna che stavano scippando: è stato portato in ospedale. Si cerca l’aggressore.

Avrebbe solo provato ad aiutare una donna, alla quale stavano per rubare la borsa. Il rapinatore ha estratto un coltello e lo ha ferito a una gamba: è questo quanto successo nella mattinata di oggi, giovedì 26 gennaio, a Milano. Il trentenne è stato portato in ospedale e per fortuna non versa in gravi condizioni. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.

Sono ancora poche le informazioni su questa vicenda. Al momento si sa che l'aggressione è avvenuta poco dopo le 7 del mattino in piazza Gae Aulenti, sede di diversi uffici e negozi. Una donna è stata avvicinata da un uomo. Quest'ultimo avrebbe provato a scipparle la borsa. Ad assistere a tutta la scena è stato un uomo di trent'anni.

Il trentenne ha ricevuto una coltellata a una gamba

Quest'ultimo si avvicina per aiutarla. L'aggressore però ha estratto un coltello e lo ha colpito alla gamba e subito dopo è scappato facendo perdere le sue tracce. Anche la donna, che il trentenne ha aiutato, si sarebbe ripresa la borsa e sarebbe andata via. Gli agenti della Questura di Milano, oltre a svolgere tutti i rilievi del caso, hanno raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto risalire all'identità del responsabile.

Nel frattempo, la sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto. Gli operatori sanitari, dopo aver fornito tutte le cure del caso, hanno deciso di trasferire l'uomo in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, vicino al luogo dell'aggressione, dove è stato ricoverato. Per fortuna non è in pericolo di vita.