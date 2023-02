Batte la testa a terra durante una lite fuori da un supermercato: è grave Un uomo di 43 anni è stato soccorso ieri sera in via Farini a Milano: ha sbattuto violentemente la testa a terra dopo un litigio. Si cerca l’aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo di 43 anni è stato trovato con un grave trauma cranico a Milano: è stato ricoverato e le sue condizioni sono delicate. Sembrerebbe che la vittima abbia sbattuto la testa durante un violento litigio che si è verificato nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio 2023. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del presunto aggressore.

Sono ancora poche le informazioni relative a questa vicenda: sulla base di quanto pervenuto fino a questo momento, sembrerebbe che i due abbiano litigato, intorno alle 21.15, nei pressi di un supermercato che si trova in via Farini, che si trova in zona Monumentale. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono arrivati a bordo di un'ambulanza e un'auto medica.

La vittima è stata trasferita in ospedale in codice rosso

Dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasferire la vittima in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Il 43enne, di cui non sono state diffuse le generalità, si trova ancora ricoverato lì. Non è chiaro se sia in pericolo di vita e se stato sottoposto a un intervento chirurgico. Considerata la gravità della situazione, anche i poliziotti della Questura di Milano si sono precipitati in via Farini al civico 50.

Come di consueto, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità: hanno cercato soprattutto tutti gli elementi necessari a individuare il presunto aggressore. Nessuna notizia al momento circa la presenza o meno di testimoni.