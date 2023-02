Un uomo accoltellato durante una lite fuori dal cimitero: soccorso in codice rosso Un uomo di 51 anni è stato gravemente ferito con un coltello al termine di una lite fuori dal cimitero di Carugate. I carabinieri hanno arrestato il presunto assassino.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo si trova in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato due volte. Tutto è accaduto poco dopo le 14 di oggi venerdì 17 febbraio fuori dal cimitero di Carugate, nel Milanese. Dalla prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, di 51 anni, è stato coinvolto in una rissa per motivi di viabilità in rotatoria: al termine della lite è stato colpito con un coltello all'addome e alla gamba.

Il trasporto in codice rosso in ospedale

Subito è stato lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica: il 51enne è stato trovato cosciente ma in gravi condizioni. Dopo le cure sul posto l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ricoverato: non risulta in pericolo di vita.

Arrestato il presunto aggressore

Intanto i carabinieri di Pioltello hanno fatto scattare le indagini per risalire al presunto aggressore: pochi minuti dopo è stato fermato un uomo di 55 anni. Resta ora da capire cosa sia accaduto nel dettaglio e il motivo esatto della lite: il 55enne verrà interrogato a breve dagli inquirenti. I militari hanno trovato e sequestrato l'arma: si tratta di un coltello a serramanico, con lama di circa 10 centimetri.