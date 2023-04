Uomo muore in casa da solo, trovato in camera da letto 20 giorni dopo l’ultima telefonata Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nella sua camera da letto a Paullo. Era stato sentito l’ultima volta tra il 20 e il 21 marzo scorso.

Un uomo di 66 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Paullo, nella Città Metropolitana di Milano. L'ultima volta che era stato visto da alcuni residenti della zona risale tra il 20 e il 21 marzo scorso. In quegli stessi giorni aveva partecipato a una conference call per lavoro. Sembra, infatti, che il 66enne ormai da diverso tempo svolgeva le sue funzioni lavorative solo in smart working.

La richiesta di intervento delle forze dell'ordine è arrivata ieri, mercoledì 12 aprile. Una volta entrati nell'abitazione, hanno trovato l'uomo senza vita nella sua camera da letto. Dalle prime informazioni, sembra che sia deceduto a causa di un infarto.

Probabilmente il 66enne è morto da solo, per cause naturali. E il decesso potrebbe risalire a circa 20 giorni fa, visto che nessuno aveva avuto più sue notizie da fine marzo.