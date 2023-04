Viene investito da un’auto, ma l’ospedale lo dimette in 3 ore: muore a casa dopo 2 giorni Antonio Valli era stato dimesso dall’ospedale di Sondrio dopo 3 ore dall’incidente. Era stato investito da un’auto e accusava ancora dolori, ma per i sanitari poteva tornare a casa. Dopo 2 giorni è morto sul divano della figlia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Antonio Valli era stato investito da un'auto lo scorso lunedì 3 aprile in via Stelvio, a Morbegno, intorno alle 19. Vista la sua età, 79 anni, i sanitari di Areu sono intervenuti in codice rosso. Dopo averlo stabilizzato, però, lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Sondrio, giudicando le sue condizioni non così gravi dopotutto. Lì, fatta una serie di accertamenti, il personale ha deciso che non c'era necessità di trattenerlo ancora. Ospitato da una figlia perché accusava ancora dei dolori, Valli è deceduto il 5 aprile mentre era seduto sul divano.

L'incidente a Morbegno

"È assurdo quello che è successo", hanno commentato gli amici di Valli. Ormai in pensione, aveva lavorato per anni allo stabilimento Guzzi di Mandello del Lario. Viveva a Morbegno e lo scorso 3 aprile stava proprio rincasando quando è stato urtato da un'auto nella vicina via Stelvio.

Sul posto erano intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, temendo conseguenze gravi per il 79enne. Invece, dopo averlo stabilizzato, avevano stabilito che le sue condizioni erano serie, ma comunque non preoccupanti.

Gli accertamenti in ospedale e il trasferimento a casa di una figlia

Vista l'età avanzata di Valli, hanno deciso di portarlo al vicino ospedale di Sondrio per fare degli accertamenti. "Dopo soltanto tre ore viene dimesso, ‘lei può tornare a casa in macchina', gli hanno", raccontano gli amici sentiti da il quotidiano Il Giorno. Secondo il personale sanitario, infatti, non c'era motivo per trattenere ancora il 79enne in ospedale.

Una figlia di Valli, però, sapeva che il padre in realtà non si sentiva così bene. Accusava ancora dolori in più parti del corpo, come conseguenza dell'impatto con l'auto. Allora ha deciso di mandare un'ambulanza a sue spese per portare il 79enne a casa di lei, sempre nei dintorni di Morbegno. "È meglio se stai da me, sei più comodo per gli spostamenti", gli avrebbe detto, "rispetto a dove sei tu a Morbegno che devi fare le scale".

La morte improvvisa di Valli

Poi passano un paio di giorni e, verso mezzogiorno e mezzo di mercoledì 5 aprile Valli muore sul divano. I familiari, che ancora non riescono a darsi una spiegazione per quanto accaduto, non possono procedere con il funerale. Infatti, la salma è sotto sequestro su disposizione della Procura.

I magistrati hanno disposto l'autopsia sul corpo di Valli e non si potrà procedere con la sepoltura fino a quando non saranno eseguiti gli esami che dovranno stabilire la causa della morte del 79enne.