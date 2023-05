Uomo evade dai domiciliari per andare a fare una pulizia del viso dall’estetista: arrestato Un uomo di 47 anni era agli arresti domiciliari ma ha deciso di evadere per andare a fare una pulizia viso dall’estetista in un centro di Cormano, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Sono riscattate le manette per un uomo di 47 anni residente a Cormano, alle porte di Milano. Stando a quanto accaduto, l'uomo era agli arresti domiciliari ma ha deciso di evadere per andare a fare una pulizia viso dall'estetista.

A scoprire tutto sono stati i carabinieri: i militari si sono recati a casa del detenuto ma non hanno trovato nessuno. Qui sono iniziate le ricerche per il 47enne. I carabinieri lo hanno trovato in un centro estetico lì vicino impegnato a farsi fare la pulizia del viso, sempre a Cormano. Per lui sono riscattate le manette ed è stato già sottoposto a un processo per direttissima: ora il giudice ha disposto di nuovo gli arresti ai domiciliari.

Uomo evade dai domiciliari per andare a fare colazione

Lo scorso aprile un uomo di 41 anni è evaso dai domiciliari ed è stato sorpreso dai carabinieri mentre faceva colazione con la compagna al bar. L'uomo è stato sorpreso con una brioche in mano in un bar di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, e quindi non in casa dove deve scontare i domiciliari dopo la condanna a un anno e due mesi per furto.

L’uomo era finito agli arresti già in passato per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, rissa, minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e non da ultimo per mancato rispetto delle misure anti-contagio. Ora per lui sono riscattate le manette per evasione dai domiciliari.