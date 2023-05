Evade dai domiciliari per andare a comprare la carne: aveva voglia di una grigliata Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per evasione dai domiciliari: era uscito di casa per andare a comprare la carne per una grigliata.

A cura di Giorgia Venturini

Non ha voluto rinunciare a una grigliata in casa, così è uscito ed è andato a fare la spesa al supermercato. Senza preoccuparsi di essere agli arresti domiciliari. È quanto ha fatto un uomo di 46 anni arrestato dai carabinieri per evasione lunedì 22 maggio: le manette per lui sono scattate ancora mentre si trovava nel parcheggio dell'Esselunga di Varese. Lo hanno trovato in possesso di molta carne e formaggi.

Ora i militari – come riporta la Prealpina – stanno facendo tutti gli accertamenti sugli alimenti che hanno trovato perché lo scontrino del supermercato si riferisce solo all'acquisto di una salamella e di quattro birre. Intanto nei suoi confronti il giorno successivo il Tribunale di Varese ha già convalidato l'arresto.

Altre due evasioni dai domiciliari

Altra evasione dai domiciliari a San Vittore Olona, nella Città Metropolitana di Milano. Qui un ragazzo di 23 anni è stato visto fuori dalla sua abitazione: quando i carabinieri lo hanno fermato il giovane avrebbe opposto resistenza colpendo un militare con una gomitata. Alla fine, è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e messo ancora una volta ai domiciliari.

Lo scorso marzo invece un uomo di 47 anni residente a Cormano, alle porte di Milano, è evaso dai domiciliari per andare a fare una pulizia viso dall'estetista. A scoprire cosa stava accadendo sono stati i militari che si erano recati a casa del detenuto. Ma quando hanno suonato il campanello non hanno trovato in casa nessuno. Quindi sono iniziate le ricerche per il 47enne. I carabinieri lo hanno trovato poco dopo in un centro estetico lì vicino impegnato a farsi fare la pulizia del viso. Per lui sono di nuovo scattate le manette.