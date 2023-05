Evade dai domiciliari, ma viene scoperto e dà una gomitata sullo stomaco a un carabiniere Già agli arresti domiciliari, un 23enne è stato arrestato per evasione e resistenza. Durante il controllo dei carabinieri, ha colpito allo stomaco un militare e si è chiuso in casa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 23enne sottoposto agli arresti domiciliari a San Vittore Olona, nella Città Metropolitana di Milano, è stato visto fuori dalla sua abitazione dove avrebbe dovuto restare. Quando i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore si sono presentati per un controllo nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 maggio, il giovane avrebbe opposto resistenza colpendo un militare con una gomitata. Alla fine, è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e messo ancora una volta ai domiciliari.

Quando i militari impegnati in un controllo hanno appurato che il 23enne non era nell'abitazione in cui avrebbe dovuto essere, hanno provveduto a rintracciarlo. Una volta rientrato a casa, è stato sottoposto a una perquisizione. Tuttavia, il giovane avrebbe opposto una certa resistenza arrivando anche a colpire un militare con una gomitata allo stomaco.

Una volta allontanatosi dai carabinieri, si è rifugiato in casa bloccando la porta. Qui sarebbe nata una seconda colluttazione con i carabinieri che, però, sono riusciti a entrare. Durante la perquisizione sono stati trovati, e posti sotto sequestro, 12 grammi di marijuana probabilmente il 23enne ha acquistato mentre era fuori casa.

Il giovane è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La convalida è arrivata subito dopo e il 23enne è stato messo di nuovo agli arresti domiciliari.