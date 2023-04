Evade dai domiciliari per andare a fare colazione con la compagna: sorpreso con la brioche in mano L’uomo è stato sorpreso con una brioche in mano in un bar di Seveso, in provincia di Monza e Brianza: era evaso dai domiciliari per andare a fare colazione con la compagna.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 41 anni è evaso dai domiciliari ed è stato sorpreso dai carabinieri mentre faceva colazione con la compagna al bar. L'uomo è stato sorpreso con una brioche in mano in un bar di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, e quindi non in casa dove deve scontare i domiciliari dopo la condanna a un anno e due mesi per furto.

Ai domiciliari per un furto al centro commerciale

A scoprire l'evasione sono stati martedì 11 aprile alle 8.30 i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno. L'uomo, un pluripregiudicato noto alle forze dell'ordine della zona, era ai domiciliari per un furto commesso nel 2012 al centro commerciale Auchan di Monza dove aveva rubato nove videogiochi Fifa per X-box e PlayStation per un valore totale di circa 300 euro. Ieri i carabinieri hanno intercettato e riconosciuto poco distante dall’abitazione l’uomo all’interno di una Toyota Aygo nera. A bordo con lui alla guida dell’auto una donna di 48 anni, la sua compagna.

L'uomo è ora in attesa di processo per direttissima

Durante gli accertamenti è emerso che i due erano di ritorno da un bar dove avevano comperato un cornetto e delle sigarette: insomma una colazione fuori porta. Ora i carabinieri lo hanno arrestato di nuovo per il reato di evasione. Si trova di nuovo in detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima e dell'udienza di convalida. L’uomo era finito agli arresti già in passato per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, rissa, minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e non da ultimo per mancato rispetto delle misure anti-contagio.