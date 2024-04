video suggerito

Evade dai domiciliari a Brescia e si costituisce a Rimini: “Voglio stare in carcere qui, mi serve aria buona” Un 64enne detenuto ai domiciliari nel Bresciano è evaso ieri mattina, 22 aprile, e ha preso un treno per Rimini. L’uomo si è poi costituito alla caserma dei carabinieri locale e ha chiesto di essere detenuto nel carcere della cittadina romagnola: “Ci sono anche i miei amici”, ha detto alla giudice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 64enne residente a Bovezzo (in provincia di Brescia) è salito ieri mattina, lunedì 22 aprile, su un treno Intercity e si è diretto a Rimini. Una volta arrivato nella città di mare romagnola, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Destra del Porto e si è costituito: "Sono appena evaso dai domiciliari", ha detto ai militari, "vorrei essere detenuto qui perché mi sono informato e ho scoperto che è stato ristrutturato ben tre volte nel corso degli anni". Arrestato, la giudice riminese Margherita Brunelli ha disposto per il 64enne di nuovo la detenzione domiciliare a Bovezzo e rinviato l'udienza al prossimo 11 giugno.

L'evasione da Bovezzo e il viaggio per Rimini

Stando a quanto ricostruito, il 64enne è invalido civile al 100 per cento ed è seguito dal servizio di neuropsichiatria di Bovezzo. Con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle, lo scorso dicembre era stato arrestato in seguito a una rapina a mano armata compiuta alle poste di Brescia.

Nella mattinata del 22 aprile, il 64enne ha abbandonato la sua abitazione di Bovezzo ed è salito su un treno Intercity diretto a Rimini. Dopo aver percorso viale Principe Amedeo, ha bussato alla caserma dei carabinieri di Destra del Porto: "Buonasera, vorrei costituirmi", ha esordito l'uomo spiegando poi la sua situazione.

"Vorrei stare nel carcere di Rimini, ci sono i miei amici"

I militari lo hanno arrestato e questa mattina, 23 aprile, è comparso davanti alla giudice Margherita Brunelli, per la direttissima. Assistito dall'avvocata Angelica Iannone, il 64enne ha detto che essendo malato, l'aria di una città di mare gli avrebbe fatto bene. "Sono stato in vacanza a Riccione e Misano", ha poi aggiunto, "vorrei stare nel carcere di Rimini dove ci sono anche i miei amici".

L'arresto per evasione è stato convalidato e la giudice ha disposto di nuovo per il 64enne la detenzione domiciliare a Bovezzo. Concesso i termini per la difesa, la nuova udienza si terrà il prossimo 11 giugno.