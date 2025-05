video suggerito

Un'auto si schianta contro il guardrail, 20enne muore sul colpo: esami tossicologici sul 19enne alla guida Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in seguito a un incidente che si è verificato a Brugherio (Monza e Brianza). Alla guida dell'auto un 19enne (non in pericolo di vita) che al momento è ricoverato al San Gerardo di Monza, sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue.

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, sabato 24 maggio, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo via Monza a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 7:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 7:21 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del Comando Provinciale di Monza e i vigili del fuoco.

Secondo le informazioni disponibili, il giovane stava viaggiando come passeggero a bordo di una Nissan Micra insieme a un amico di 19 anni quando, all’altezza dell’incrocio con via Comolli, l’auto sarebbe finita fuori strada schiantandosi contro il guardrail. L’impatto è stato fatale per il ventenne che è morto sul colpo. Una volta giunti sul luogo dell'incidente i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il diciannovenne che era alla guida del veicolo è stato, invece, trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato poco dopo le ore 8:00. Secondo quanto riportato, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute stanno indagando sulla vicenda eseguendo tutti i rilievi necessari a ricostruire le cause che avrebbero portato la vettura a perdere il controllo nel tratto che precede il cavalcavia. Nel mentre, i medici del San Gerardo hanno sottoposto il 19enne ad alcuni accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue e quindi capire se l’incidente possa essere dovuto a un malore, a un colpo di sonno o ad altri fattori.