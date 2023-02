Jaguar si schianta contro una Ford a Chinatown e finisce contro 5 auto parcheggiate: 2 feriti All’incrocio tra via Lomazzo e via Bertini, una Jaguar si è schiantata contro una Ford. Dopo l’impatto, la prima auto è finita contro altre 5 parcheggiate là vicino. Travolta anche una bicicletta.

A cura di Enrico Spaccini

Il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, lunedì 27 febbraio, nella Chinatown milanese avrebbe potuto essere ben più tragico. Alla fine, il numero di veicoli coinvolti si è fermato a sette, oltre a una bicicletta, e le persone ferite sono due, entrambe in modo lieve. Da quanto è stato ricostruito fino ad ora dagli agenti della polizia locale, intorno alle 6:50 all'incrocio tra via Paolo Lomazzo e via Gian Battista Bertini una Jaguar si è schiantata contro una Ford C-Max. L'impatto ha fatto sbalzare la prima auto contro altre cinque parcheggiate a bordo strada, travolgendo anche una bicicletta.

Non è ancora chiaro di chi sia stata la responsabilità dell'incidente. Quello che si sa al momento è che quella è una zona dove vige il limite di 30 chilometri all'ora. Inoltre, pare che una delle due auto non abbia rispettato la precedenza dell'altra.

Le condizioni delle due donne ferite e le indagini della polizia

Le persone che hanno riportato alcune ferite sono due donne, di 24 e 39 anni. Una era all'interno della Jaguar, seduta sul posto del passeggero, l'altra, invece, era alla guida della Ford rimasta coinvolta nell'incidente. Le condizioni di salute di entrambe non sono apparse preoccupanti, tuttavia, sono state trasferite comunque all'ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice verde.

Leggi anche Lite fra operai finisce a coltellate: 42enne ricoverato con due ferite alla schiena

Stando al racconto di alcuni passanti, sembra che al momento dell'arrivo della polizia locale la Jaguar non c'era più. Comunque, è tornata sul luogo dell'incidente dopo alcuni minuti. Sul caso stanno indagando gli agenti, che dovranno accertare eventuali responsabilità e che nel frattempo hanno giù effettuato i rilievi lungo la strada.