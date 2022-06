Un nuovo blackout paralizza il centro: l’ascensore del Duomo a terra per quasi un’ora Un altro blackout ha colpito Milano. Questa volta è toccato alle aree del centro, fermando anche l’ascensore che porta sul tetto del Duomo. Secondo i dati di Unareti, in una settimana i consumi di energia elettrica sono aumentati del 10%.

A cura di Enrico Spaccini

Il centro di Milano durante il blackout (foto da Twitter)

Non bastava il caldo che da giorni mantiene le temperature sopra ai 30 gradi, ora a complicare la vita di città ci si mettono anche i blackout che stanno colpendo in continuazione varie zone di Milano. Ieri 17 giugno è toccato a tutta l'area del centro: da corso Vittorio Emanuele a via Pattari, via Cardinal Martini e via Santa Tecla. Non è stato risparmiato nemmeno l'ascensore che porta al tetto del Duomo, rimasto ancorato a terra per oltre 45 minuti. Infine, nella notte, altri disservizi hanno colpito la periferia nord: zona di Affori e viale Certosa.

L'aumento di consumi

Negli ultimi giorni, la società unica per la distribuzione di energia elettrica e gas, Unareti, ha registrato un aumento dei consumi di energia del 10 per cento rispetto alla settimana precedente. Se invece il dato si rapporta a maggio, questi sono cresciuti del 35 per cento. Il tutto sembra essere dovuto al grande caldo che costringe condomini, uffici e negozi a tenere accesi i condizionatori per molte ore. Uno scenario già visto un anno fa, quando alcune attività del centro sono state costrette a chiudere perché rimaste senza corrente.

Gli interventi di Unareti e i piani per il 2030

Tutto questo, quando siamo a giugno e l'estate deve ancora arrivare. Unareti ha fatto sapere di aver "investito per migliorare l'organizzazione del pronto intervento". Laboratori mobili per la ricerca dei guasti e squadre di scavo sono state aumentate, così come è stato "raffinato il processo di gestione e prioritizzazione delle segnalazioni". Poche settimane fa aveva anche annunciato un piano di investimenti per oltre un miliardo di euro entro il 2030 "per aumentare la potenza, l'affidabilità e sostenere l'elettrificazione dei consumi". Insomma, prepariamoci a un'estate a intermittenza con la speranza che in futuro ci sia più corrente alternata per tutti.