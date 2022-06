Blackout in zona Sempione a Milano, la luce salta all’improvviso: si fermano ascensori e condizionatori Blackout in zona corso Sempione a Milano. La luce è saltata, così come negli scorsi giorni e in altre aree, a seguito di un’altra giornata di caldo anomalo.

Blackout (Immagine di repertorio)

È in corso un blackout nella zona di corso Sempione a Milano. Verso le 20 di questa sera, la luce è improvvisamente saltata in alcune vie limitrofe a piazzale Gerusalemme e portano al vialone principale che porta all'Arco della Pace. Diverse le segnalazioni dei residenti che si sono ritrovati senza aria fresca in casa e senza luce, con fornelli elettrici spenti e ascensori fuori uso. Tra le vie colpite risultano esserci via Losanna, via Piero della Francesca, via Poliziano.

Blackout in zona Sempione a Milano: Tempi per il ripristino fino a tre ore

Tramite il proprio sito, attraverso una ricerca sulla piattaforma dedicata, Unareti fa sapere che per le vie in questione "sono in corso interruzioni senza preavviso. Ti invitiamo a monitorare lo stato delle interruzioni per rimanere costantemente aggiornato. Per questa ricerca non è stato possibile prendere in considerazione il numero civico comunicato. Ci scusiamo per il disagio". Per ripristinare la corrente elettrica, fa sapere ancora Unareti, serviranno fino a tre ore.

Blackout a Milano, Unareti: Richiesta energia aumentata del 25%

La scorsa settimana sono stati diversi i blackout che hanno interessato molteplici zone di Milano. Unareti aveva diffuso una nota facendo sapere di aver registrato "un incremento del 25 per cento della richiesta di energia rispetto alla settimana scorsa" e avvertendo che "i guasti si possono verificare in qualsiasi area della città". Cosa che effettivamente è successa. Dopo i disservizi in zona Bovisa, sono stati registrati problemi anche nella zona del centro, in zona Sempione, a nord di Milano e nella periferia ovest. I guasti alle reti sono stati risolti da Unareti nel giro di qualche ora.