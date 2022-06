Continuano i casi di blackout in centro a Milano: disagi ancora in zona Sempione Continuano i disagi per la mancanza di corrente nelle vie anche centralissime di Milano: questa mattina tocca ancora alla zona di corso Sempione fare i conti con l’assenza di elettricità.

A cura di Giorgia Venturini

Milano senza corrente. Da ieri ormai nelle varie zone del centro meneghino i residenti devono fare i conti con l'essenza di corrente: questa mattina è stata la volta di corso Sempione. Commercianti e cittadini da alcuni minuti ormai sono senza corrente e non è chiaro quando i disagi si risolveranno. Disagi che continuano da ieri: verso le 20 di martedì 21 giugno la luce era saltata in tutti gli appartamenti della zona, soprattutto nella vie limitrofe al piazzale Gerusalemme e fino all'Arco della Pace. Ma anche via Losanna, via Piero della Francesca, via Poliziano sono rimaste al buio. Tante le chiamate ai tecnici per chiedere le cause del disagio e la possibilità di riattivare la corrente il prima possibile.

Le cause del blackout

Non è certo però il primo blackout di Milano di questi giorni: solo la scorsa settimana ci sono stati casi simili. Colpa forse della troppa energia utilizzata per ripararsi con i condizionatori dal caldo di questi giorni. Unareti aveva diffuso una nota facendo sapere di aver registrato "un incremento del 25 per cento della richiesta di energia rispetto alla settimana scorsa". Tenendo a precisare anche che "i guasti si possono verificare in qualsiasi area della città". Non ci sono quindi quartieri più a rischio blackout e altri meno: fino ad ora i disagi sono andati dai quartieri Nord della città fino alla periferia Ovest. Ieri e nei giorni precedenti i guasti sono stati risolti dopo circa tre ore. Non resta che attendere ora che la situazione si risolva anche questa mattina in zona Sempione. Saranno necessari sicuramente altri minuti.