Un murales dedicato ai Promessi Sposi: alla Biblioteca Fra Cristoforo si omaggia Alessandro Manzoni Terminato il primo tributo di street art ai Promessi Sposi a Milano. Il murales dedicato all’opera di Alessandro Manzoni si trova alla Biblioteca Fra Cristoforo nel Municipio 5.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

Un omaggio all'opera dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni svetta ora nel quartiere Torretta, alla Biblioteca Fra Cristoforo. È l'ultima opera degli artisti del collettivo "We run the streets". Nel murales disegnato si può ammirare una Milano del 1600 con ancora il suo simbolo in costruzione: il Duomo con la Madonnina non era ancora finito. Subito i riferimenti vanno però ai protagonisti, i due innamorati Renzo e Lucia. Un progetto artistico che vuole parlare anche di rinascita e che vuole partire da un quartiere periferico a sud del capoluogo lombardo, una ripartenza dopo la pandemia. Tra i due mix di colori, il blu dedicato alla città e il rosa ai due fidanzati, svetta poi il busto di Alessandro Manzoni. Lo scorso 8 novembre era stato annunciato sui social che i lavori erano terminati: era finito il primo tributo di street art ai Promessi Sposi, a Milano. Subito gli organizzatori hanno precisato che non saranno i "soliti" Promessi Sposi, bensì una rivisitazione moderna, dove viene "trattata la Tecnologia come una vera Provvidenza".

Un omaggio anticipato alle celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Manzoni

L'opera è lunga venti metri e alta quattro ed è un'opera voluta dal Municipio 5 e dal laboratorio metropolitano Scuola PiùPiù che vuole celebrare con anticipo i 150 anni dalla morte di Manzoni. La città di Milano ha omaggiato il celebre scrittore anche con il monumento a lui dedicato: una statua in bronzo di Francesco Barzaghi, eretta nel 1883 in piazza San Fedele a Milano di fronte alla chiesa di San Fedele, dove si dice che il 6 gennaio 1873 Manzoni cadde uscendo dalla messa procurandosi una ferita alla testa che lo portò poi alla morte il 22 maggio di quello stesso anno.