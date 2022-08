Un anziano è stato trovato morto in casa dopo diversi giorni: il cadavere era in mansarda Un uomo di 73 anni è stato trovato morto in casa dopo diversi giorni: è successo in corso Buenos Aires a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo hanno trovato dopo diversi giorni dal suo decesso: si tratta di un uomo di 73 anni, il cui cadavere è stato trovato in una mansarda di un palazzo di corso Buenos Aires a Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa insospettiti dal cattivo odore. Una volta arrivati, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Di conseguenza, hanno chiamato gli agenti della polizia di Milano per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il corpo trovato in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere è stato trovato nel pomeriggio di lunedì, 1 agosto, intorno alle 15. L'uomo abitava in un palazzo di via Paracelso tra corso Buenos Aires e Città Studi. Gli agenti della polizia, insieme agli investigatori della Scientifica, hanno trovato il corpo – anche a causa del caldo e delle temperature elevate – in avanzato stato di decomposizione: nell'appartamento, disordinato e sporco, non sono stati trovati segni che lascino pensare alla presenza di terze persone.

Nessun segno di violenza sul corpo

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza: l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia morto per cause naturali o per un malore. Sul caso indaga la polizia di Milano. In base agli ultimi accertamenti sembrerebbe che l'ultima persona che lo avrebbe sentito sarebbe stato un figlio che lo aveva chiamato quattro-cinque giorni fa. Da allora più nessuna notizia e ieri la macabra scoperta.

Anche a Roma una donna trovata morta in casa dopo giorni

Un episodio simile è avvenuto a Roma dove una donna di 82 anni è stata trovata morta in casa dopo una settimana: la donna viveva da sola in uno degli appartamenti Ater. A dare l'allarme sono stati i vicini che provavano da giorni a telefonarle. Sono stati loro a chiamare le forze dell'ordine: la donna è stata trovata in avanzato stato di decomposizione. Anche in questo caso si pensa a una morte naturale.