Anziano trovato morto in casa: nessuno aveva più sue notizie da giorni Nella mattinata di ieri, venerdì 15 luglio, è stato trovato il corpo di un uomo di 75 anni: a fare la scoperta, la vicina di casa. Non si avevano più sue notizie da giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nessuna notizia. Non un messaggio, non una telefonata. Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in casa sua. La macabra scoperta è stata fatta a Piano di Lò, territorio in provincia di Brescia, vicino a Bione, paese della Valle Sabbia. Nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui: né gli amici e nemmeno i parenti. Per questo motivo gli stessi, preoccupati, hanno deciso di chiedere a una vicina di casa se potesse andare nella sua abitazione.

A trovare il cadavere è stata una vicina di casa

È stata poi la donna a trovare il cadavere: sotto choc ha poi chiamato il numero unico delle emergenze 112 e i carabinieri della compagnia di Salò sono arrivati sul posto attorno alle 9.15. Con loro anche i medici e i paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Considerato l'episodio, i militari hanno deciso di svolgere gli accertamenti del caso così da poter ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e dare risposte ai parenti distrutti dall'improvviso dolore.

Non è stato trovato alcun segno di violenza

Nell'appartamento non sono stati trovati né segni di violenza né elementi che possono lasciar pensare a un coinvolgimento di terze persone o magari a una rapina finita male. Nonostante questo, tutte le ipotesi restano aperte e gli inquirenti batteranno più piste. Tra queste c'è anche la possibilità che l'anziano – di cui non si conoscono le generalità – possa essere stato colpito da un malore improvviso o ancora da una caduta che possa averne causato il decesso. Per questo motivo, è stata disposta l'autopsia così da poter avere un quadro più chiaro della vicenda.