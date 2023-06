Ultras della Juventus si radunano al Corvetto a Milano: canti fascisti e fumogeni in onore del loro “presidente” Una ventina di ultras della Juventus si sono riuniti nella serata di giovedì 15 giugno a piazzale Corvetto a Milano. Appartenenti al gruppo Viking, hanno intonato cori fascisti e in onore al loro “presidente” Loris Grancini in condizioni di salute critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Un gruppo di ultras della Juventus appartenenti al gruppo Viking hanno srotolato uno striscione, intonato cori e lanciato fuochi d'artificio ieri sera, giovedì 15 giugno, a piazzale Corvetto a Milano. Una ventina di tifosi si sono riuniti sotto il cavalcavia e hanno cantato, tra gli altri, anche cori fascisti come ‘Me ne frego' e altri in onore al loro "presidente" in condizioni di salute critiche.

Il blitz andato in scena ieri sera era stato organizzato in onore di Loris Grancini. Il 51enne di Cernusco sul Naviglio, tra i leader dei Viking e pokerista professionista, sarebbe in condizioni di salute critiche. Grancini nel 1998 era sopravvissuto a un agguato, raggiunto da due proiettili durante una sparatoria in viale Faenza, ed era stato condannato per tentato omicidio nel 2017 per un episodio che risale al 5 ottobre del 2006 in piazza Morbegno.