Uccise un uomo con un pezzo di vetro e aggredì un bambino per strada a Como: condannato a 20 anni È stato condannato a 20 di reclusione Omar Querenzi, il 34enne che nell’agosto del 2022 ha ucciso un pensionato di 76 anni sgozzandolo in un parcheggio di Como. Nelle stesse ore aveva ferito anche un ragazzo di 23 anni e un bambino di 8 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stato condannato a 20 di reclusione Omar Querenzi, il 34enne che nell'agosto del 2022 ha ucciso, sgozzandolo con un pezzo di vetro in un parcheggio di Como, un pensionato di 76 anni: nelle stesse ore aveva ferito anche un ragazzo di 23 anni e un bambino di 8 anni.

L'uomo, che da tempo era in cura per problemi di tossicodipendenza e aveva alle spalle una precedente condanna per aggressione, è stato riconosciuto sano di mente e dunque pienamente capace di intendere e di volere. Un mese prima dell'omicidio era stato sedato e denunciato dall’ospedale Circolo di Varese: anche in quella occasione andò in escandescenze tra i corridoio del Pronto soccorso, armato di coltello, e fu necessario richiamare l’intervento dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Como il 34enne residente ad Albiolo, appena dimesso dall'ospedale cittadino dopo la visita da uno psichiatra, avrebbe prima avvicinato il bambino e il ragazzo a una fermata dell'autobus con la scusa di chiedere informazioni, e poi li avrebbe colpiti con dei cocci di bottiglia. Il primo alle braccia e a una mano, il secondo direttamente alla gola. Dei fendenti violenti, sferrati impugnando i pezzi di vetro tagliente.

Gli stessi pezzi di vetro, affilati come pugnali, che sono stati ritenuti compatibili con le ferite trovate sul collo dell'anziano sgozzato nel parcheggio. Si chiamava Giuseppe Meazza, aveva 76 anni e da tempo ormai aveva fatto della macchina in cui è stato ucciso la sua casa. "Non ricordo nulla", si è difeso Omar Querenzi davanti agli investigatori. Non ha mai fornito una spiegazione dell'accaduto.