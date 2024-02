Accoltella il vicino di casa perché infastidito dai cani: condannato a 4 anni e 8 mesi Un uomo di 60 anni è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per aver accoltellato un vicino di casa all’addome perché infastidito dai guaiti dei cani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 60 anni è stato condannato a 4 anni e 8 mesi con l'accusa di tentato omicidio perché accusato di aver aggredito e accoltellato all'addome un vicino di casa. L'episodio si è verificato a Monza in via Brambate da Urbino lo scorso 15 agosto. Il 28enne è proprietario di alcuni cani. Il 60enne lo avrebbe colpito perché infastidito dai guaiti degli animali. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, è stata emessa la sentenza dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Monza.

L'imputato è stato arrestato e portato in carcere: adesso, come spiegato dal quotidiano Il Giorno, dovrà pagare un risarcimento danni alla vittima.

La coltellata vicino al fegato

Quel giorno avrebbe sferrato un fendente che ha sfiorato il fegato. Ad allertare gli agenti della Questura è stata una donna, residente nello stesso palazzo, che aveva sentito le urla provenire dalle scale. Il ragazzo è stato trovato seduto su una panchina con la maglia sporca di sangue: aveva un'arma bianca in mano e aveva affermato di essere stato colpito da una persona che era poi scappata.

Il vicino è stato trovato poco più un là: aveva pantaloni sporchi di sangue e un altro coltello da cucina in mano che stava cercando di nascondere sotto a un materasso che si trovava in strada. È stato fermato e arrestato.

In passato aveva minacciato altri vicini

Dagli accertamenti è poi emerso che aveva alcuni precedenti alle spalle per spaccio, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti a offendere. In passato aveva avuto discussioni con altri condomini che aveva anche minacciato di morte.

Aveva anche minacciato di dare fuoco all'edificio danneggiando poi un appartamento al terzo piano dello stabile. Per questo episodio è stato denunciato e aveva ottenuto la misura alternativa della messa in prova.